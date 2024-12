Nowy zwiastun i plakat z 2. sezonu Mayfair Witches. Rowan przygotowuje się do walki

fot. Skip Bolen // AMC

Reklama

Serial Mayfair Witches, który jest oparty na cyklu książek Dzieje czarownic z rodu Mayfair autorstwa Anne Rice, wkrótce powróci z 2. sezonem na amerykański kanał AMC. Produkcja jest częścią tzw. Anne Rice Immortal Universe, do którego należą również seriale Wywiad z wampirem oraz nadchodzący The Talamasca. Przypomnijmy, że stacja zamówiła już 3. serię Mayfair Witches.

W sieci pojawił się nowy zwiastun 2. sezonu, w którym możemy zobaczyć głównych bohaterów. Sprawdźcie również nowy plakat oraz zdjęcia z produkcji.

Mayfair Witches - zwiastun 2. sezonu

Mayfair Witches - zdjęcia i plakat z 2. sezonu

Mayfair Witches - opis 2. sezonu

Drugi sezon kontynuuje podróż Rowan po tym, jak nieświadomie urodziła demona Lashera. Jest zdeterminowana, aby zrozumieć, kim się stał – człowiekiem czy potworem? – i wykorzystać go do wypełnienia swojego przeznaczenia jako uzdrowicielki. Ale gdy dochodzi do tragedii, musi odłożyć na bok własne pragnienia i walczyć o ochronę swojej rodziny.

W obsadzie znajdują się Alexandra Daddario, Jack Huston, Harry Hamlin, Tongayi Chirisa, Alyssa Jirrels, Ben Feldman, Ted Levine i Thora Birch.

Mayfair Witches - premiera 2. sezonu 5 stycznia 2025 roku na amerykańskim kanale AMC. W Polsce serial jest niedostępny.