Solowy serial Punisher w MCU? Post aktora rozpala nadzieję wśród fanów

Jon Bernthal na Instagramie opublikował zdjęcie fikcyjnej książki One Batch, Two Batch, stworzonej specjalnie na potrzeby serialu Punisher z Netflixa. Przypominamy, że była to ulubiona lektura córki Franka Castle'a. Dziewczynka zawsze prosiła, aby przeczytał jej ją przed snem. Spytała o to także tej nocy, poprzedzającej zamordowanie jej. Był jednak zbyt zmęczony, a następnego dnia nie miał już szansy spełnić jej prośby. W ten sposób stała się symbolem zemsty Punishera, który często powtarzał pierwsze słowa rymowanki z początku książki przed walką, by pamiętać o tym, co go napędza.

Jon Bernthal publikuje zdjęcie z One Batch, Two Batch

Solowy serial Punisher w MCU?

Jak można się domyśleć, ten post na nowo rozpalił nadzieję fanów, co do wielkiego powrotu Punishera. Wiemy już, że Jon Bernthal powróci w tej roli w reboocie Daredevil: Born Again. Możliwe, że za pomocą tego wpisu aktor chciał po prostu wyraził swoją radość, że znów ma szansę zagrać bohatera. Niektórzy jednak uważają, że być może to zapowiedź czegoś większego, a więc solowego serialu Punisher.

Te nadzieje nie wzięły się znikąd. Po pierwsze, już raz się to udało z Daredevilem, gdy Marvel ogłosił stworzenie reboota w MCU z tymi sami aktorami w głównych rolach, co wcześniej. Po drugie, jakiś czas temu seriale Netflixa oficjalnie stały się kanonem w MCU, co oznacza, że Kevin Feige nie zamierza się od nich odciąć. Wreszcie, taki projekt idealnie pasowałby klimatem nie tylko do Daredevil: Born Again, ale też Echo, tworząc w MCU bardziej przyziemny serialowy kącik, w którym superbohaterowie (i antybohaterowie) skupiają się raczej na lokalnych problemach, a nie tym, co dzieje się w multiwersum.

Chcielibyście zobaczyć serial Punisher w MCU? Dajcie znać!

