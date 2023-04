Jon Bernthal wymierza ciosy na ringu. Przygotowuje się na powrót do roli Punishera?

Netflix

W marcu The Hollywood Reporter podało, że Jon Bernthal ponownie zagra Franka Castle'a/Punishera. Zadebiutować ma w MCU w serialu Daredevil: Born Again, w którym będzie partnerować Charliemu Coxowi (Daredevil) oraz Vincentowi D'Onofrio. Obecnie trwają zdjęcia do tej produkcji, więc nowe materiały z social mediów z udziałem aktora zostały powiązane z faktem powrotu do roli.

Udostępnione na Instagramie wideo pokazuje Bernthala wymierzającego ciosy i tarczującego na ringu bokserskim. W sparingu udział bierze znany raper Slink Proper, który w swoim wpisie zapytał, jak wielu miało okazję sparować z Punisherem? Zobaczcie:

Przypomnijmy, że Jon Bernthal zadebiutował jako Punisher w serialu Daredevil, a potem miał swój solowy serial Marvel’s The Punisher. Obie produkcje nie należą do MCU, ale szczegóły fabuły wprowadzenia Franka Castle'a do uniwersum nie są znane.