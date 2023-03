Jonathan Majors aresztowany: nowe dowody w sprawie. Prawniczka ujawnia wiadomości

Marvel

Jonathan Majors został aresztowany w sobotę 25 marca 2023 roku za napaść na kobietę, która miałaby być jego partnerką. Aktor twierdzi, że jest niewinny, a jego prawniczka, Priya Chaudhry, przekazała nowe dowody w sprawie, które miałyby to udowodnić. Chodzi o wiadomości tekstowe, z którymi możecie zapoznać się poniżej.

Prawniczka wyjaśniła:

Policja przybyła z ratownikami medycznymi, zgodnie ze standardową procedurą, i aresztowała pana Majorsa zgodnie z protokołem NYPD, wymagającymi aresztowania w pewnych okolicznościach. Tego samego dnia, zaledwie 7 i 9 godzin później, kobieta wysłała SMS-y do pana Majorsa, przyznając że to ona użyła wobec niego siły fizycznej.

Jonathan Majors aresztowany: nowe dowody w sprawie

Wiadomości tekstowe pokazało TMZ. Można w nich przeczytać, że domniemana ofiara przeprasza aktora za aresztowanie, a także jest zła, że właśnie tak to się skończyło. Zapewnia też Majorsa, że nie wniesie żadnych zarzutów i powiedziała władzom, że duszenie nie miało miejsca i mają natychmiast usunąć to z papierów.

https://twitter.com/Phil_Lewis_/status/1641455331229454336

Mimo to, wiele osób zwróciło uwagę na te dwa fragmenty:

Powiedzieli mi, że muszą cię aresztować ze względu na protokół po tym, jak zobaczyli moje rany i wiedzieli, że się kłóciliśmy.

Powiedziałam im, że to była moja wina, że próbowałam złapać twój telefon.

Z jednej strony kobieta napisała, że to nie był atak, a z drugiej przyznała, że władze wiedziały o ich kłótni, dlatego go aresztowali.

Jonathan Majors aresztowany: co na to fani?

Choć internauci raczej nie chcą wydawać jeszcze wyroku w sprawie, póki nie wypowie się sam sędzia, to wiele osób twierdzi, że prawniczka podjęła złą decyzję, dzieląc się tymi wiadomościami, ponieważ wcale nie polepszają one wizerunku Majorsa. Co więcej, fani mają mieszane uczucia, jeśli chodzi o to, że Priya Chaudhry wybrała akurat TMZ - plotkarski tabloid - do przekazania tych informacji.

https://twitter.com/ashleysimpo/status/1641465517574696961

https://twitter.com/DanielJFalconer/status/1641469070397657089

https://twitter.com/AdrienneLaw/status/1641467290427486208

https://twitter.com/ValerieComplex/status/1641458072609603584

Jonathan Majors - co z rolą Kanga Zdobywcy?

Jak te oskarżenia wpłynęły na jego karierę? Jedną z największych ról aktora jest obecnie Kang Zdobywca w MCU. Marvel Studios do tej pory nie skomentowało jednak sprawy.

Jeff Sneider, znany insider z branży rozrywkowej, z podcaście The Hot Mic zdradził, że studio nie podjęło jeszcze żadnej decyzji na temat przyszłości aktora w superbohaterskiej franczyzie, jednak są w kontakcie z prawnikami Majorsa.

Słyszałem, że Marvel nie podjął żadnej decyzji, jeśli chodzi o sprawę Jonathana Majorsa, jednak rozmawiali lub spotkali się z jego agentem, by omówić potencjalne opcje na przyszłość.

Trzeba jednak pamiętać, że informacje przekazywane przez insiderów mogą okazać się prawdziwe, jednak nie muszą, więc te doniesienia mają obecnie status plotki.