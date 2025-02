Fot. Marcin Makowski

Już w maju do kin trafi nowy polski film wojenny z elementami romansu w reżyserii Radosława Piwowarskiego, znanego z takich produkcji, jak Pociąg do Hollywood czy Autoportret z kochanką. Twórca napisał również scenariusz, który powstał na bazie autentycznych przeżyć ludzi wywiezionych do przymusowej pracy w Niemczech podczas II wojny światowej.

Pani od polskiego stanowi filmowy hołd dla kobiet w czasach wojny opowiadający o silnej bohaterce, która poświęca się miłości w brutalnych okolicznościach, wierząc, że na horyzoncie tli się iskra nadziei. To również uniwersalna historia o sile przetrwania, niezgodzie na zło i próbie przeciwstawienia się losowi.

W rolach głównych występują Sylwia Skrzypczak-Piękoś (Wojenne dziewczyny) oraz Vitalik Havryla (Planeta Singli. Osiem historii). W obsadzie są również Mirosław Jękot, Michael Schiller, Wolfgang Boos, Robert Gonera, Anna Dzieduszycka, Sandra Naum i Adrianna Izydorczyk.

Opublikowano pierwsze zdjęcia promocyjne z Pani od polskiego, które możecie zobaczyć poniżej.

Pani od polskiego - zdjęcia

Pani od polskiego - fabuła, twórcy, premiera

1942 rok. Kresy. Silna i niezależna Eliza rozpoczyna pracę jako nauczycielka w wiejskiej szkole. Tam poznaje Stacha – unikającego obowiązków, za to lubiącego kłopoty chłopaka, który staje się obiektem jej fascynacji i rodzącej się w niej wielkiej miłości. Stach zostaje jednak zesłany na roboty przymusowe na tereny III Rzeszy. Po jego wyjeździe, Eliza rodzi ich wspólne dziecko i wraz z niemowlęciem na rękach rusza śladami ukochanego. Odnajduje go we Frankfurcie i tam próbują przeżyć, mimo nieludzkich warunków i ciągłych upokorzeń. Eliza cały czas walczy o swoją godność, życie dziecka i – co najtrudniejsze – o miłość Stacha, który początkowo uznawał ich relację za przelotny romans. Teraz w ogniu wojennej próby oboje poznają się naprawdę, a istniejąca między nimi więź zmienia się wraz z upływem czasu.

Za produkcję odpowiedzialna jest Wytwórnia Filmów Fabularnych i Dokumentalnych. Dystrybucją zajmuje się Kino Świat.

Pani od polskiego - premiera w kinach 9 maja.

