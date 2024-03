Jonathan Majors znów pozwany. Była partnerka aktora podaje nowe szczegółowe przykłady znęcania się

Marvel

Nowe informacje w sprawie Jonathana Majorsa. Aktor w dalszym ciągu utrzymuje, że jest niewinny. Przyznał to między innymi w programie Good Morning America. Ława przysięgłych orzekła jednak coś innego. 18 grudnia 2023 roku uznała, że jest winny lekkomyślnego ataku trzeciego stopnia oraz nękania swojej byłej partnerki, Grace Jabbari. Choć aktor wciąż czeka na ogłoszenie wymiaru kary, to już musi zmierzyć się z kolejnym pozwem.

Jonathan Majors znów pozwany

Grace Jabbari we wtorek 19 marca 2024 roku złożyła pozew w nowojorskim sądzie federalnym. Oskarżyła w nim Jonathana Majorsa między innymi o przemoc fizyczną i psychiczną, która miałaby trwać od 2021 roku, gdy poznali się na planie filmu Ant-Man i Osa: Kwantomania.

Grace Jabbari podaje nowe przykłady

W złożonym pozwie Grace Jabbari podała różne przykłady takiego zachowania. Na przykład w 2022 roku Majors miał "pchnąć Grace tak mocno, że posiniaczyła tył ciała".

W tym samym roku miał też "położyć ręce wokół jej szyi, mówiąc, że chce ją zabić i ją zabije", po czym "uderzać głową Gabbari o marmurową podłogę, dusząc ją, aż poczuła, że nie może już dłużej oddychać". Gabbari twierdzi także, że chciała zwrócić się o pomoc medyczną po tym incydencie, jednak Majors odradzał jej to.

Znów w 2022 roku aktor miał też zezłościć się na swoją partnerkę, że wyjechała z miasta i nie jest wstanie "spełniać jego żądań", więc po powrocie kazał jej obiecać, że "nigdy więcej nie pojedzie gdzieś, gdzie nie będzie miał do niej dostępu przez cały czas".

Według pozwu, Grace Jabbari w styczniu 2023 roku zgłosiła agentom Jonathana Majorsa, co się dzieje. Ci mieliby przekazać to aktorowi, który był "wściekły" na kobietę za "zdradzenie go i powiedzenie członkom jego zespołu o tym, że zaatakował ją". Gwiazdor miał też grozić jej popełnieniem samobójstwa, co miałoby zniechęcić ją do szukania pomocy.

Odpowiedź prawniczki aktora

W odpowiedzi na to prawniczka Jonathana Majorsa, Priya Chaudhry, zapowiedziała, że nie są tym zaskoczeni i przygotowują swój własny pozew.

