Judas niczym Bioshock! Oto zwiastun fabularny gry [WIDEO]

Ghost Story Games

Ken Levine wziął wszystko to, co najlepsze w cyklu Bioschock i produkuje nową grą, którą z pewnością można nazwać duchowym spadkobiercom dotychczasowego dorobku twórcy. Podczas State of Play zaprezentowano zwiastun fabularny gry Judas. Klimat Bioshocka czuć na odległość. Sam twórca tego nie ukrywa. W jednym z wywiadów powiedział, że jego gra czerpie inspiracje z takich produkcji jak: System Shock 2, BioShock i BioShock Infinite. Wszystkie te gry należą do doskonałych tytułów, zatem jeśli chodzi o ten aspekt, to o Judasa raczej możemy być spokojni.

Judas - zwiastun fabularny gry [WIDEO]

Zaprezentowany materiał jest wprowadzeniem do wątku fabularnego, w którym społeczeństwo żyje w sztucznym świecie, jak zwierzęta w klatce. Jednak okazuje się, że jednostka potrafi się zbuntować i walczyć z systemem, by dać prawdziwą wolność wszystkim tym, którzy nigdy nie mogli jej doświadczyć.

Judas jest opracowywany na PS5, Xbox Series X/S oraz PC. Data premiery nie jest jeszcze znana, jednak z wcześniejszych informacji wynika, że nie należy jej się spodziewać do 2025 roku włącznie.