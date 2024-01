PlayStation State of Play już wkrótce? Podobno zobaczymy tam m.in. Death Stranding 2, Silent Hill 2 i Judas

fot. Ghost Story Games

Reklama

Sprawdzony informator billbil-kun, którego doniesienia w przeszłości się potwierdzały, ujawnił kilka dni temu, że w niedalekiej przyszłości mamy dowiedzieć się więcej na temat Death Stranding 2 oraz nowego wydania Until Dawn na PC i PS5. Przecieki te szybko rozpoczęły spekulacje, że ogłoszenia pojawią się na kolejnej prezentacji z cyklu State of Play. Teraz oliwy do ognia dolał Nick Baker z podcastu XboxEra i zdradził, że wydarzenie może odbyć się już 31 stycznia.

W krótkim tweecie Baker zasugerował również, że podczas styczniowego State of Play zobaczymy nie tylko Until Dawn i Death Stranding 2, ale też Rise of the Ronin, Silent Hill, Sonic Generations, Final Fantasy 7 Rebirth i Metro (najprawdopodobniej w wersji VR). Co ciekawe, na liście pojawia się także dawno niewidziane Judas, czyli owa gra Kena Levine'a, twórcy kultowego BioShocka.

https://twitter.com/Shpeshal_Nick/status/1751701131833860185

Oczywiście, jak zwykle w takich sytuacjach, do tego typu przecieków warto podchodzić z dystansem. Nie da się natomiast ukryć, że w tym przypadku źródła są sprawdzone, a całość brzmi wiarygodnie. Niebawem przekonamy się czy billbil-kun i Nick Baker się nie mylili.