Judas - pierwsze spojrzenie na nową grę Kena Levine. Klimat niczym w BioShocku!

fot. materiały prasowe

Podczas The Game Awards 2022 ujawniono debiutancką grę studia Ghost Story, na którego czele stoi Ken Levine, ojciec kultowej serii BioShock. Nowa produkcja zatytułowana jest Judas i wyraźnie widać w niej inspiracje poprzednimi dokonaniami słynnego dewelopera. Gracze mogą spodziewać się więc efektownej walki oraz mrocznego klimatu.

Zobaczcie sami, jak to się prezentuje. Prowadzący wydarzenie Geoff Keighley zapewnił, że to co pokazano w materiale to faktyczna rozgrywka. Robi wrażenie?

Niestety jak na razie nie znamy żadnych szczegółów na temat Judas. Nie ujawniono nawet przybliżonej daty premiery tego tytułu, to zaś wyraźna sugestia, że na debiut gry trzeba będzie jeszcze długo czekać.