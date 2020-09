Judge Dredd: Mega City One - nowe szczegóły serialu. America Jara bohaterką pilota

materiały prasowe

W maju 2017 roku ogłoszono, że IM Global i Rebellion nawiązały współpracę w celu stworzenia serialu telewizyjnego pod tytułem Judge Dredd: Mega City One. Ma to być dramat o zespole Sędziów, którzy mierzą się z wyzwaniami futurystycznego świata w XXII wieku.

Jason Kingsley, właściciel Rebellion, stwierdził, że serial będzie o wiele bardziej satyryczny niż dotychczasowe filmowe adaptacje i może stać się jednym z najdroższych programów telewizyjnych, jakie kiedykolwiek widziała Wielka Brytania. Według Karla Urbana koncepcją studia jest zbudowanie fabuły wokół większej liczby młodych, początkujących sędziów. Urban oświadczył, że byłby zainteresowany ponownym wcieleniem się w tę rolę, pod warunkiem, że elementy związane z Dreddem będą zrealizowane w "wyrazisty, znaczący sposób".

W listopadzie 2018 roku Rebellion rozpoczęło budowanie nowego studia w Didcot, którego wartość to około 100 milionów dolarów. Zajmie się ono filmem i serialami opartymi na postaciach występujących w 2000 AD, w tym Judge Dredd: Mega-City One. Ponownie rozwiano wątpliwości: serial wciąż powstaje, choć ostatnio niewiele o nim słychać.

Główną bohaterką pilota będzie America Jara. W komiksach była ona córką Puertorykańczyków, która przeprowadziła się do Mega-City One w poszukiwaniu lepszego życia. Działania Sędziów skłoniły dziewczynę do wybrania ciemnej ścieżki, która ostatecznie doprowadziła ją do terroryzmu i morderstw.

Sam Dredd będzie postacią drugoplanową, przedstawioną jako antybohater. Póki co nie wiadomo, kiedy rozpocznie się produkcja.