Marvel - Daredevil może założyć zupełnie nowy strój. Stworzył go sam Iron Man

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Na amerykańskim rynku ukazał się zeszyt Daredevil #22, kolejna odsłona serii, w której Matt Murdock czeka na proces związany z oskarżeniem go o morderstwo. Trzeba też przypomnieć, że na przestrzeni całej opowieści tytułowy bohater przebył naprawdę długą drogę, najpierw porzucając swój ikoniczny kostium, by ostatecznie do niego wrócić w trakcie wielkiej batalii o Hell's Kitchen. Teraz wiele wskazuje na to, że Diabeł Stróż przywdzieje zupełnie nowy strój.

We wspomnianym wyżej komiksie rozpoczyna się proces Daredevila; choć jego każdy ruch jest śledzony przez prokuraturę i media, Matt i tak postanawia wybrać się na patrol po ulicach Nowego Jorku. W czasie bójki z przemytnikami broni na miejscu zdarzenia nieoczekiwanym sojusznikiem Diabła Stróża staje się Iron Man, który po wygranej bitwie zabiera Murdocka do jednego ze swoich laboratoriów.

Obaj herosi debatują zarówno o procesie, jak i kwestiach moralnych związanych z bogactwem Starka - Daredevil konkluduje nawet, że jego pieniądze mogłyby przydać się w walce o Hell's Kitchen. Wtedy Iron Man wyjawia, że jest w stanie pomóc kompanowi w zupełnie inny sposób, pokazując mu projekt stworzonej z myślą o Murdocku zbroi, wzorowanej na tych należących do samego Tony'ego.

Daredevil #22 - plansze

Z historii nie dowiadujemy się, czy Daredevil skorzysta z oferty Starka. Wiemy jednak, że wbrew wcześniejszym pogłoskom, które powstały po wypuszczeniu do sieci materiałów promocyjnych, Murdock nie zostanie nowym Iron Manem.