Mark Wahlberg wkrótce powiększy rodzinę MCU?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Wydaje się, że prędzej czy później każdy popularny aktor w końcu trafi do Kinowego Uniwersum Marvela. Zwłaszcza jeśli mówimy o gwiazdach, które mają doświadczenie grania w innych produkcjach z gatunki kina akcji. Daniel Ritchman jest jednym z internetowych scooperów, którego informacje dotyczące kina komiksowego, często się sprawdzają. Donosi teraz, że Mark Wahlberg prowadził rozmowy z Marvel Studios w sprawie nowej roli.

Do spotkania miało dojść podobno kilka miesięcy temu. Wtedy też podobno omawiali szczegóły udziału Wahlberga w MCU. Trudno jednak w tym momencie stwierdzić, jaki był efekt tych rozmów i czy zakończyły się pomyślnie. Spekuluje się, że być może chodziło o rolę antagonisty w filmie Doctor Strange in the Multiverse of Madness, do którego zdjęcia mają niedługo ruszyć.