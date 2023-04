Sonda JUICE rusza w stronę Jowisza! Gdzie oglądać start, udział Polaków i najważniejsze informacje

ESA

Już dziś o godz. 14:15 czasu polskiego odbędzie się długo wyczekiwany start misji JUICE (JUpiter ICy Moons Explorer) - rakieta Ariane 5 wyniesie z ulokowanego w Gujanie Francuskiej Europejskiego Portu Kosmicznego kosmiczną sondę, która po wypuszczeniu rozłoży dwa wielkie panele słoneczne w kształcie krzyży o łącznej powierzchni 85 metrów kwadratowych, wędrując później samodzielnie w kierunku orbity Jowisza. Misja Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) ma fundamentalne znaczenie dla poszerzania naszej wiedzy o Układzie Słonecznym; co warte podkreślenia, istotny wkład w nią mieli Polacy.

JUICE dotrze do układu Jowisza w lipcu 2031 roku, po 8 latach od startu, w międzyczasie 3-krotnie zbliżając się do Ziemi i raz do Wenus. Po osiągnięciu celu sonda zacznie okrążać największą z planet po wydłużonej, aczkolwiek stopniowo zmniejszającej się orbicie - to właśnie podczas tych okrążeń próbnik kosmiczny będzie zbliżał się do lodowych księżyców Jowisza: Europy (2 zbliżenia), Kalisto (21 zbliżeń) i Ganimedesa (12 zbliżeń). W grudniu 2034 roku JUICE ostatecznie wejdzie na orbitę ostatniego z wcześniej wymienionych obiektów, z wysokości 500 km szukając miejsc do potencjalnego lądowania dla przyszłych misji. Rok później, w grudniu 2035 roku, ponad 12-letnia wędrówka próbnika zostanie zakończona; sonda zostanie wówczas rozbita o powierzchnię Ganimedesa.

JUICE - najważniejsze informacje [infografiki ESA]

JUICE - najważniejsze informacje

JUICE - cele misji

Misja ESA ma na celu dokładne zbadanie Europy, Kalisto i Ganimedesa ze szczególnym uwzględnieniem ostatniego z nich - JUICE skupi się także na analizie pola magnetycznego układu Jowisza, określanego przez naukowców mianem "miniaturowego Układu Słonecznego". Przesyłane na Ziemię dane powinny rzucić nowe światło na takie kwestie jak sposób, w który Jowisz kształtował swoje naturalne satelity, specyfika funkcjonowania gazowych olbrzymów, warunki pogodowe na Jowiszu, zmniejszanie się Wielkiej Czerwonej Plamy, budulce innego z księżyców planety, Io, bądź samych pierścieni planety czy ogólna charakterystyka księżyców z podpowierzchniowymi oceanami. Jednym z celów misji jest również poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o istnienie życia na badanych obiektach w przeszłości bądź obecnie. Warto jednak zauważyć, że w tej materii naukowcy ESA tonują nasze nastroje; ich zdaniem odnalezienie życia na powierzchni księżyców Jowisza jest mało prawdopodobne - jeśli takowe faktycznie istnieje, to w akwenach znajdujących się pod potężnymi warstwami lodu.

JUICE - instrumenty naukowe i wkład Polaków

Na pokładzie JUICE znajduje się 10 instrumentów naukowych, w tym kamery i spektrometry światła widzialnego i podczerwieni, spektrograf ultrafioletowy, sygnalizator radarowy, wysokościomierz laserowy, magnetometr i instrument do badania fal radiowych i plazmy - do tego wszystkiego dochodzi mierząca 2,5 m wysokości antena do przesyłania danych. Kluczowy wkład w powstanie 3 z 10 instrumentów mieli Polacy z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (konstrukcje mechaniczne i komputer główny RPWI - instrumentu do badania fal radiowych i plazmy) oraz firmy Astronika (jej pracownicy wraz z CBK PAN pracowali nad anteną RWI [instrument fal radiowych] i wysięgnikiem LP-PWI wchodzącym w skład RPWI). W cały projekt zaangażowano 18 instytucji, 23 kraje, 83 firmy i przeszło 2 tys. osób; jego łączny koszt to ok. 1,6 mld USD.

JUICE - gdzie oglądać start misji? Transmisja online

Transmisję startu misji JUICE będziecie mogli oglądać na kanale TVP Nauka (relacja ma być prowadzona bezpośrednio z Gujany Francuskiej), na stronie ESA oraz w jej mediach społecznościowych i na kanale agencji w serwisie YouTube.