Starship - kolos gotowy do startu; jest potencjalna data! Oto dokładny plan lotu rakiety SpaceX

Twitter/SpaceX

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Starship, najpotężniejsza i największa rakieta w historii ludzkości, już za kilka dni wyruszy w swój pierwszy, testowy lot orbitalny. Choć SpaceX, do której należy statek, nie podaje w tym kontekście dokładnej daty, na stronie firmy zamieszczono informację, że prowizoryczny start został zaplanowany na najbliższy poniedziałek, 17 kwietnia (okienko otworzy się o godz. 14:00 czasu polskiego). Nie możemy jednak wykluczyć, że całe wydarzenie odbędzie się później - 18, 19 bądź nawet 20, 21 lub 22 kwietnia.

Jak zdradził na Twitterze szef SpaceX, Elon Musk, firma w dalszym ciągu oczekuje na zgodę na start, którą musi wydać Federalna Administracja Lotnictwa. Wiele wskazuje na to, że takowa pojawi się jeszcze w tym tygodniu; to właśnie dlatego 17 kwietnia określono jako pierwszy z możliwych dni startowych.

Starship - dokładny plan pierwszego lotu rakiety SpaceX

SpaceX ujawnia również szczegółowy plan pierwszego lotu Starshipa. Dokładnie 2 minuty i 49 sekund po starcie człon rakiety oznaczony jako Booster 7 wyłączy swój główny silnik, by 3 sekundy później oddzielić się od samego statku Starship (oznaczenie - SN24). Od tej chwili oba człony będą podążać własną drogą: Booster 7 zawróci i po 8 minutach i 3 sekundach od startu ma wodować w Zatoce Meksykańskiej, niedaleko ulokowanej w Boca Chica siedziby SpaceX. Statek Starship po odłączeniu od Boostera 7 uruchomi z kolei swoje silniki próżniowe, które mają go rozpędzać do 9. minuty i 20. sekundy lotu. Poruszający się po orbicie pojazd po 1 godzinie, 17 minutach i 21 sekundach od startu ponownie wejdzie w ziemską atmosferę, by niecałe 13 minut później wodować na Pacyfiku, ok. 100 km od Hawajów. Cała sekwencja orbitalnego lotu testowego potrwa więc dokładnie godzinę i 30 minut; transmisja zacznie się 45 minut przed zaplanowanym startem.

Starship - grafika z planem lotu testowego i nowe zdjęcia

Starship - orbitalny lot testowy

Starship to największa rakieta zbudowana przez człowieka. Oba człony mierzą razem ok. 120 metrów wysokości, dystansując na tym polu zarówno wykorzystywaną w programie Apollo, legendarną rakietę Saturn V (110,6 m), jak i Space Launch System (SLS; 98 m i 111 m w planowanej wersji Block 2), używany w trakcie księżycowych misji Artemis. Pojazd ma wynieść na niską orbitę okołoziemską ok. 150 ton (dla porównania - w przypadku Saturna V było to 140 ton), przewieźć ponad 100 astronautów na Księżyc i być użytym w czasie załogowych misji na Marsa. SpaceX niedawno udostępniło niesamowitą animację, która pokazuje lot Starshipa właśnie w kierunku Czerwonej Planety: