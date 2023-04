Teleskop Webba fotografuje Ultragłębokie Pole Hubble'a! Nowe zdjęcie pokazuje potworną moc JWST

NASA/ESA/CSA/J. De Pasquale (STScl)

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) właśnie upubliczniła najnowsze zdjęcie wykonane przez Teleskop Webba. Obserwatorium uwieczniło na nim ten sam obszar wszechświata, który wcześniej poznaliśmy jako Ultragłębokie Pole Hubble'a. Proces stworzenia tej fotografii może być znakomitym dowodem na to, jak wielką moc posiada JWST, dystansując na tym polu nawet niezwykle zasłużonego w materii badań astronomicznych Hubble'a.

Teleskop Hubble'a pomiędzy 24 września 2003 a 16 stycznia 2004 roku przyglądał się niewielkiemu obszarowi nieba ulokowanemu w gwiazdozbiorze Pieca. Efektem ponad 800 obserwacji przeprowadzonych w trakcie 400 okrążeń Ziemi jest właśnie Ultragłębokie Pole Hubble'a - słynne zdjęcie przedstawiające ok. 10 tysięcy galaktyk, w tym te, które istniały już 13 mld lat temu. Dopiero opublikowane w 2012 roku Ekstremalnie Głębokie Pole Hubble'a odebrało tej fotografii miano najdalej sięgającego zdjęcia astronomicznego wykonanego w świetle widzialnym.

11 października zeszłego roku za ten sam obszar nieba zabrał się Webb. Odpowiedzialni za obserwacje naukowcy w toku badań wykorzystali jedynie 5 filtrów; niebieski (fale świetlne o długości 1,8 mikrona), zielony (2,1 mikrona), żółty (4,3 mikrona), pomarańczowy (4,6 mikrona) i czerwony (4,8 mikrona). JWST ostatecznie ujawnił galaktyki o podobnej jak w przypadku Ultragłębokiego Pola Hubble'a jasności. Istotne jest jednak to, że zrobił to 10 razy szybciej niż Hubble - to, co "staruszkowi" wśród kosmicznych teleskopów zajęło łącznie 11,3 dnia, Webb osiągnął w zaledwie 20 godzin.

Oto efekty pracy (z lewej widzicie Ultragłębokie Pole Hubble'a, z prawej - zdjęcie tego samego obszaru nieba wykonane przez JWST):

Teleskop Webba - najnowsze zdjęcie [Ultragłębokie Pole Hubble'a]

Teleskop Webba - Ultragłębokie Pole Hubble'a na najnowszym zdjęciu