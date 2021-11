Jujutsu Kaisen 0 - zwiastun prequelu. Nowa czołówka, młody Satoru Gojo i masa akcji

Fot. MAPPA

Jujutsu Kaisen 0 będzie filmem animowanym na podstawie popularnej mangi autorstwa Gege Akutami. Tytuł jest prequelem do serii Jujutsu Kaisen. Produkcja opowie historię Yuty Okkutsu, który przez długi czas izolował się od najbliższych, dopóki nie spotkał na swojej drodze bohatera o imieniu Satoru Gojo. Został opublikowany zwiastun zapowiadający animację, w którym możemy usłyszeć nową czołówkę Itto (The Only Way) grupy muzycznej King Gnu. Przekonajcie się poniżej, co tym razem ma do zaoferowania seria.

Jujutsu Kaisen 0 - zwiastun filmu animowanego

Za animację jest odpowiedzialne japońskie studio MAPPA, które na swoim koncie ma między innymi serię Attack on Titan. Film reżyseruje Sunghoo Park, który wcześniej pracował jako animator przy anime Yuri on Ice. Artysta reżyserował też pierwszy sezon Jujutsu Kaisen.

Jujutsu Kaisen 0 zadebiutuje w Japonii 24 grudnia 2021 roku, jednak nie wiadomo, kiedy będzie mieć zagraniczną premierę. Jednym z protagonistów filmu będzie młody Satoru Gojo, niezwykle popularny wśród fandomu bohater.