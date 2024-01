Julia Roberts - dlaczego unika rozbierania się przed kamerą? Niemal odrzuciła rolę w ikonicznym filmie

Fot. Materiały prasowe

Julia Roberts w rozmowie z Richardem Curtisem dla brytyjskiego Vogue wyjaśniła, dlaczego unika rozbierania się przed kamerą. 56-letnia aktorka zdradziła także, jaką rolę niemal odrzuciła, ponieważ początkowo wydawało jej się, że będzie się w niej czuć niezręcznie - chodzi o jeden z jej największych hitów. Zobaczcie sami.

Julia Roberts - dlaczego unika rozbierania się przed kamerą?

Artystka tak odniosła się do swojego podejścia:

Nie krytykuję w tym momencie decyzji innych ludzi, po prostu dla mnie zdjęcie ubrań przed kamerą - czy jakiekolwiek obnażenie się fizycznie - jest wyborem, którego dokonuję dla samej siebie.

Dodała, że na jej decyzję ma także wpływ to, że jest matką.

Wiesz, to nie jest coś, na co się decyduje. Więc jeśli spytasz mnie, bym to zrobiła, musisz spodziewać się, że zostanie to znacznie stonowane. Jestem matką trójki dzieci, takie mam podejście.

Julia Roberts niemal odrzuciła rolę w ikonicznym filmie

Aktorka wyznała także, że z tego powodu niemal odrzuciła jedną z największych ról filmowych w swojej karierze - w komedii romantycznej Notting Hill z 1999 roku, w której zagrała u boku Hugh Granta.

Szczerze, jedną z najtrudniejszych rzeczy, jakie kiedykolwiek musiałam zrobić, była rola w twoim filmie [Curtis napisał Notting Hill - przyp. red.], w którym zagrałam aktorkę filmową. Czułam się tak niekomfortowo! Rozmawialiśmy o tym wielokrotnie, ale niemal nie przyjęłam tej roli, ponieważ wydawało mi się to... och, po prostu wydawało mi się to strasznie niezręczne. Nie miałam pojęcia, jak wcielić się w kogoś takiego.

Co ciekawe, w ikonicznej scenie “I’m just a girl” zdecydowała się ubrać w swoje własne ubrania:

Wysłałam mojego kierowcę - kochany Tommy! - do mojego mieszkania tego poranka. Powiedziałam, żeby poszedł do mojej sypialni i wziął to, to i tamto z mojej szafy. Były to moje klapki, urocza niebieska spódniczka, t-shirt i sweterek.

Poniżej możecie zobaczyć wspomnianą scenę z Notting Hill:

