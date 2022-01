Jumanji 4 - twórcy mają wielką wizję filmu. Studia chcą robić sequele kolejnych produkcji The Rocka

fot. Columbia Pictures

Dwayne Johnson jest obecnie jedną z najbardziej rozchwytywanych i zapracowanych gwiazd Hollywood. Aktor jest zaangażowany w kilka dużych franczyz kinowych, do których zalicza się choćby Jumanji. Hiram Gracia, wieloletni partner producencki The Rocka przez ich firmę Seven Bucks Productions, wyjawił w rozmowie z portalem Collider, że mają wielką wizję na czwarty film z serii, który mają przedstawić Sony i zacząć pracę nad scenariuszem. Zdjęcia do projektu mają wydarzyć się, gdy Johnson nakręci film świąteczny Red One.

Ponadto Garcia wyjawił, że studia z którymi współpracują, chcą nakręcić kilka sequeli filmów z The Rockiem. Miał na myśli konkretnie kontynuacje takich widowisk jak Podróż na tajemniczą wyspę, San Andreas i Rampage: Dzika furia. Jednak wyjawił, że Johnson jest bardzo wybrednym człowiekiem i na razie nie skupia się na tych projektach.

fot. materiały prasowe

Najbliższą premiera filmową z udziałem The Rocka będzie Black Adam, widowisko o znanym z komiksów DC antagoniście. Obraz trafi do kin na świecie 29 lipca 2022 roku.

