Aquaman 2 i Black Adam - oficjalne opisy filmów zdradzają interesujące elementy fabuły

Black Adam i Aquaman: The Lost Kingdom to superbohaterskie widowiska wchodzące w skład DCEU, które zobaczymy w kinach w 2022 roku. Do sieci trafiły oficjalne opisy obydwu produkcji. W przypadku produkcji o Aquamanie zdradza on, że główny bohater doczeka się nieoczekiwanego sojusznika. Natomiast Black Adam po latach w więzieniu będzie pragnął zemsty.

Pełne opisy możecie sprawdzić poniżej.

Aquaman 2 - opis filmu:

Kiedy starożytna moc zostaje uwolniona, Aquaman musi zawrzeć niełatwy sojusz z nieoczekiwanym sojusznikiem, aby chronić Atlantydę i świat przed nieodwracalnym zniszczeniem.

Sugeruje się, że wspomnianym "nieoczekiwanym sojusznikiem" będzie Ocean Master, gdyż podobno Black Manta ma być głównym czarnym charakterem filmu.

Aquaman 2

Black Adam - opis filmu:

Prawie 5000 lat po tym, jak został obdarzony mocami egipskich bogów – i uwięziony równie szybko – Black Adam (Johnson) zostaje uwolniony ze swojego ziemskiego grobu, gotowy wyzwolić swoją wyjątkową formę sprawiedliwości na współczesny świat.

Black Adam

Black Adam - premiera filmu w USA 29 lipca 2022 roku.

Aquaman 2 - premiera filmu w USA 16 grudnia 2022 roku.

