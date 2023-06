Jumplight Odyssey połączy elementy znane z FTL i serii Two Point. Zwiastun prezentuje ciekawie zapowiadający się tytuł

fot. League of Geeks

Zespół League of Geeks, twórcy ciepło przyjętego Armello, ujawnił więcej szczegółów na temat ich nowej produkcji, Jumplight Odyssey. Będzie to połączenie strategii, symulatora i roguelite, w którym gracze zajmą się zarządzaniem statkiem kosmicznym. Do ich zadań będzie należeć między innymi rozbudowa i inwestowanie w nowe technologie, a także dbanie o załogę. Nie zabraknie również walki, bo gdy w okolicy pojawią się wrogowie, to konieczne będzie przejście do defensywy i wyeliminowanie zagrożenia.

Podczas PC Gaming Show pokazano nowy zwiastun gry. Materiał załączamy poniżej.

Dodatkowo zdradzono, że wszyscy zainteresowani będą mogli sprawdzić demo Jumplight Odyssey podczas nadchodzącego Festiwalu Steam Next. Przypominamy, że ten odbędzie się w dniach 19-26 czerwca. Premierę gry we wczesnym dostępie na PC zaplanowano na ten rok.

Od czasu ujawnienia Jumplight Odyssey w zeszłym roku, ciężko pracowaliśmy nad stworzeniem symulacji żywego, oddychającego statku kosmicznego. Taką, która oddaje ducha ukochanego anime science-fiction z nieprzewidywalnością gier o zarządzaniu koloniami - powiedział Trent Kusters, współzałożyciel i dyrektor League of Geeks.