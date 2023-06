The Lord of the Rings: Return to Moria niczym Valheim z krasnoludami. Zobaczcie zwiastun

fot. materiały prasowe

Władca Pierścieni doczeka się kolejnej gry. The Lord of the Rings: Return to Moria przedstawi historię krasnoludów, którzy wyruszą na przygodę w celu odzyskania legendarnego miasta znajdującego się w podziemiach Gór Mglistych, tytułowej Morii. Rozgrywka składać się będzie z kilku elementów: eksploracji, przetrwania, pozyskiwania materiałów oraz budowania. Oprócz tego trzeba będzie być czujnym, bowiem wokół czaić się będzie niebezpieczeństwo.

Z debiutanckiego zwiastuna z fragmentami rozgrywki wynika, że Return to Moria będzie przypominać popularne tytuły, takie jak na przykład Valheim. Czas pokaże czy dzieło przygotowywane przez deweloperów z Free Range Games odniesie równie duży sukces.

The Lord of the Rings: Return to Moria - zwiastun z rozgrywką

Premiera The Lord of the Rings: Return to Moria jeszcze tej jesieni na PC, PlayStation 5 i Xbox Series S/X. Dokładny termin debiutu gry nie został jeszcze ujawniony.

Władca Pierścieni - najlepsze gry

Poniżej możecie zapoznać się z najlepiej ocenianymi grami w uniwersum LOTR.

13. The Lord of the Rings: War in the North – średnia ocen 66/100 na Metacritic