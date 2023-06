Prince of Persia: The Last Crown zapowiedziane. Książe Persji powróci w nowej platformówce 2D!

fot. Ubisoft

Podczas gdy gracze nadal czekają na nowe informacje o remake'u Sands of Time, Ubisoft zdecydował się na zapowiedź zupełnie nowej produkcji z Księciem Persji w tytule. Na Summer Game Fest 2023 ujawniono produkcję Prince of Persia: The Last Crown, która na początku przyszłego roku trafi na PC oraz współczesne konsole.

The Last Crown to dwuwymiarowa platformówka, w której gracze wcielą się w perskiego wojownika o imieniu Sargon. Rozgrywka obejmować będzie elementy zręcznościowe, parkur, walkę z przeciwnikami oraz bossami, a także rozwiązywanie zagadek logicznych. W toku zabawy gracze będą zdobywać także dostęp do nowych mocy, które pozwolą bohaterowi na manipulowanie czasem oraz przestrzenią.

Prince of Persia: The Last Crown - data premiery gry została ustalona na 18 stycznia 2024 roku. Produkcja zmierza na PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X i Nintendo Switch.

Prince of Persia: The Last Crown