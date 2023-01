JUNG_E - sztuczna inteligencja zabija. Zwiastun nowego koreańskiego serialu Netflixa; jest odcinanie ramion

Fot. Netflix

Dzięki sukcesowi takich tytułów jak Squid Game, Sweet Home czy Alice in Borderland, widzowie na całym świecie z coraz większą ciekawością spoglądają na koreańskie seriale. A Netflix przygotował dla nich kolejną nowość.

JUNG_E opowiada o świecie, w którym ludzie, by przetrwać, zbudowali schronienie w kosmosie. Z czasem jednak przestało być tam bezpiecznie. W związku z tym postanowiono stworzyć perfekcyjnego i lojalnego wojownika na podstawie najbardziej utalentowanej agentki. Czy sztuczna inteligencja wymknie się jednak spod kontroli, a może agentka postanowi się zemścić za wykorzystanie jej w taki okrutny sposób? Przekonajcie się sami.

Zobaczcie intrygujący zwiastun poniżej i dajcie znać, czy serial znajdzie się na waszej liście do obejrzenia.

JUNG_E - zwiastun. Nowy koreański serial Netflixa

JUNG_E - o czym opowiada serial?

Yeon Sang-ho jest reżyserem i scenarzystą JUNG_E. Filmowiec pracował wcześniej między innymi nad serialem Hellbound, który także jest dostępny na Netflixie.

Fabuła JUNG_E skupia się na świecie zniszczonym przez zmiany klimatyczne, w którym ludzie musieli poszukać nowego miejsca do zamieszkania. Z czasem jednak w ich schronieniu dochodzi do wojny, w której kluczem do wygranej może okazać się eksperyment na wybitnej agentce i dowódczyni.

W główną bohaterkę wcieli się Kim Hyun-joo, znana ze wspomnianego już Hellbound oraz Undercover i Miracle That We Met. W serwisie IMDb w obsadzie widnieje także Ryu Kyung-Soo, który grał w Baby Broker i Lovestruck in the City.

JUNG_E zadebiutuje 20 stycznia 2023 roku na platformie Netflix.

