Jurassic World: Dominion - Bryce Dallas Howard na pierwszym, oficjalnym zdjęciu z filmu

fot. Universal Pictures

Jurassic World: Dominion to kolejna część kultowej już serii filmów o dinozaurach. Jak na razie otrzymaliśmy jedynie kilkuminutowy prolog produkcji, który trafił do sieci, Teraz magazyn Total Film ujawnił pierwsze, oficjalne zdjęcie z widowiska. Przedstawia ono gwiazdę produkcji, Bryce Dallas Howard, jako Claire Dearing. Zdjęcie ukazuje bohaterkę, która ukrywa się w stawie przed pewnym dinozaurem. Sądząc po pazurach może to być Indominus Rex.

Szczegóły fabuły filmu są trzymane w tajemnicy. Jak wiadomo z finału poprzedniej części dinozaury wydostały się z wyspy, na której mieszkały.

Jurassic World: Dominion

Do swoich ról w produkcji powrócą Chris Pratt, wspomniana Bryce Dallas Howard oraz Omar Sy. W widowisku zobaczymy również znanych z oryginalnego filmu, Sama Neilla jako dr Alana Granta, Laurę Dern jako dr Ellie Sattler i Jeffa Goldbluma jako dr Iana Malcolma. Ponadto w obsadzie znajdują się Mamoudou Athie, DeWanda Wise, Dichen Lachman i Scott Haze.

Jurassic World: Dominion - premiera 10 czerwca 2022 roku tylko w kinach.

