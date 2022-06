Jurassic World: Dominion - Colin Trevorrow o usuniętych scenach z filmu i wersji reżyserskiej

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Jurassic World: Dominion to ukoronowanie serii o dinozaurach, która rozpoczęła się prawie 30 lat temu. Reżyser filmu, Colin Trevorrow, w rozmowie z portalem Collider zdradził, co ukazywały dwie sceny, które ostatecznie zostały usunięte z kinowej wersji widowiska.

Pierwsza z nich dotyczyła czarnego rynku na Malcie, który odwiedzają Owen i Claire w filmie. Przedstawiała ona nielegalną walkę między Lystrosaurusem i Oviraptorem. Druga z nich dotyczyła rozmowy między Ramseyem Colem i Louisem Dodgsonem. Miała ona pozwolić lepiej zrozumieć intencje Biosynu, związane z katastrofą biologiczną, którą firma wywołała w filmie. Natomiast w rozmowie z The Wrap wyjawił, że nie wyklucza wypuszczenia wersji reżyserskiej.

Jurassic World: Dominion - zdjęcia

Jurassic World Dominion

Ponadto Trevorrow w podcaście Behind the Screen wyjawił, który dinozaur był najtrudniejszy do wykreowania na ekranie. Był to pyraptor, który pojawia się w scenie, w której atakuje Owena i Kaylę nurkując pod lodem. Trudność wiązała się z tym, że ekipa musiała zrozumieć w jaki sposób pióra dinozaura reagują na wiatr, lodowatą wodę i wszystkie inne elementy. Aby zrobić to dobrze, zespół zebrał pióra z całego świata i zbudował animatronik, aby eksperymentować z tym, jak światło będzie rozchodzić się na piórach.