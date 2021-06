Jurassic World: Dominion - wyciekły zdjęcia z prologu wyświetlanego w kinach IMAX

fot. Universal Pictures

W kinach IMAX od 25 czerwca będzie można obejrzeć 5-minutowy prolog do filmu Jurassic World: Dominion, który rozgrywa się 65 mln lat temu. Odbyły się już jednak pierwsze pokazy tej produkcji, stąd też liczne relacje. Pierwsza połowa fragmentu sprawia wrażenie filmu dokumentalnego o życiu dinozaurów, druga to widowiskowa akcja. Wymarłe stworzenia nigdy ponoć nie wyglądały tak dobrze i tak realistycznie.

Prolog ma przede wszystkim być skierowany do fanów T-Rexa, czyli samicy, której klon siał zniszczenie w filmie Park Jurajski, a która powróciła w Jurassic World. W połowie klipu widzowie są świadkami widowiskowej walki wspomnianego dinozaura z Gigantozaurem, w której to T-Rex przegrywa. Kamera robi zbliżenie na oko umierającego dinozaura i chwilę potem mamy zobaczyć komara, który pije jej krew. To ten sam komar, którego John Hammond i jego naukowcy wykorzystani do sklonowania dinozaurów.

W sieci znalazły się już zdjęcia z pokazów prologu, który oficjalnie pojawiać się w kiach będzie dopiero od 25 czerwca. Możecie je zobaczyć poniżej:

https://twitter.com/Brycenator100/status/1405139955874152452

Zobacz także:

Jurassic World: Dominion - premiera w 2022 roku.