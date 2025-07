Hit HBO otrzyma 2. sezon? "Uważam, że kontynuacja jest możliwa", ale...

fot. HBO

Pingwin, serialowy spin-off Batmana wyprodukowany przez HBO, okazał się wielkim hitem w 2024 roku. Nowa produkcja skupiała się na postaci Colina Farrella i nawiązywała klimatem do filmu z Robertem Pattinsonem w roli głównej, jednocześnie oferując widowni coś nowego i świeżego jeśli chodzi o gatunek superbohaterski, stawiając na mrok, duszny klimat i gangsterką historię czerpiącą garściami choćby z Rodziny Soprano. 24. nominacje do nagród Emmy mówią same za siebie, podobnie do ocen krytyków i publiczności w serwisie Rotten Tomatoes - kolejno 95% i 85%.

Do tej pory pojawiały się sprzeczne informacje w kwestii tego, czy kolejny sezon w ogóle powstanie. Na razie Matt Reeves wydaje się skupiony na produkcji Batmana 2. Teraz te przewidywania potwierdził Casey Bloys, jeden z producentów HBO:

Priorytetem dla Matta Reevesa jest teraz film. Z tego co wiem, to dobrze im to idzie. Wiem, że on i Lauren LeFranc [showrunnerka serialu] rozmawiali o różnych pomysłach [na kontynuację]. Czy w przyszłości mógłby się pojawić kolejny rozdział tego serialu? Zdecydowanie jest to możliwe. Teraz jednak najważniejszy jest film. Wiem, że Lauren pracuje nad paroma pomysłami, które mogłyby działać równolegle z filmem. Uważam, że kontynuacja jest możliwa. Po prostu nie wiem kiedy.

