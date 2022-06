The Sims 4 - są wilkołaki! Zobaczcie zwiastun. Nowy dziki dodatek

Fot. The Sims Community

The Sims 4 to wciąż jedna z najpopularniejszych gier wszechczasów. Po kilku mniejszych pakietach rozgrywki wreszcie przyszedł czas na kolejny duży dodatek. Zobaczcie poniżej oficjalny zwiastun do Are You Ready To Go Wild? - i przekonajcie się, czy wreszcie do grona wampirów, czarodziejów i syren dołączą wilkołaki i Mooncasters.

Okładka zwiastuna przedstawia tajemniczy dom na tle drzew i nieznanych liter. Już od dłuższego czasu fani spekulowali, że najnowszy dodatek będzie dotyczył czegoś okultystycznego.

The Sims 4 - Are You Ready To Go Wild? [ZWIASTUN]

Wilkołaki pojawiły się już w The Sims 3: Supernatural i The Sims 2: Pets. Na wcześniejszym wycieku grafiki ze strony The Sims Germany było widać futrzaną bestię. Jednak wreszcie mamy to potwierdzone.

Inne okultystyczne pakiety rozgrywki do Simsów to między innymi The Sims 4: Vampires i The Sims 4: Realm od Magic. Sporo fanów narzekało wtedy, że w ich przypadku było za mało parcel na nowych światach. Być może będzie to pierwszy dodatek z większym miasteczkiem.

The Sims - najbardziej niepokojące fakty

To fakty, które udowodnią wam, że Simsy pod odpowiednim kątem mogą być uznane za całkiem niezły thriller, a wasze pomysły to nic w porównaniu do wyobraźni i poczucia humoru twórców.

1. W dodatku The Sims 3: Pokolenia możecie zdobyć... Wymyślonego Przyjaciela. Wasz maluch może dostać magiczną lalkę od krewnego. W odpowiednich warunkach - nowy kolega może ożyć po tym, jak jego właściciel urośnie.