Jurassic World: Odrodzenie już w streamingu! Gdzie obejrzeć najnowszą część serii?

Jurassic World: Odrodzenie tego lata zadebiutowało w kinach - dziś można już obejrzeć ten film w streamingu. Sprawdźcie, gdzie i w jakiej cenie!
Oliwia Garczyńska
Jurassic World: Odrodzenie fot. materiały prasowe
Jeśli przegapiliście Jurassic World: Odrodzenie w kinach, możecie już nadrobić zaległości za pośrednictwem streamingu. Pojawiły się pierwsze możliwości wykupu dostępu do filmu na popularnych platformach VOD. 

Jurassic World: Odrodzenie - gdzie obejrzeć 0nline?

Jurassic World: Odrodzenie dostępne jest na następujących platformach streamingowych:

  • Amazon Prime Video - kupno w cenie 54,99 zł
  • Rakuten - kupno w cenie 47,99 zł

Na ten moment produkcja nie jest dostępna w ramach subskrypcji na żadnym z polskich streamingów. Nie ma także możliwości wypożyczenia na okres 48 godzin. 

Będzie kolejny Jurassic World. Pierwsze informacje

Jurassic World: Odrodzenie - opis fabuły

Historia rozgrywa się pięć lat po wydarzeniach z filmu Jurassic World: Dominion. Środowisko na świecie okazało się zbyt surowe dla dinozaurów. Te, które przeżyły, znajdują się w kontrolowanym klimacie przypominającym ten, gdy żyły na Ziemi. Trzy największe stworzenia zamieszkujące te biosfery są kluczem do stworzenia leku, który może mieć zbawienne skutki dla ludzkości. Bohaterką jest Zora Bennett (Scarlett Johansson), doświadczona ekspertka od tajnych operacji, która ma dowodzić wyprawą mającą na celu zebranie genetycznego materiału trzech gigantycznych dinozaurów. Kiedy misja Zory przypadkiem trafia na wycieczkę rodziny cywilów, zostają oni zaatakowani przez wodne dinozaury. Teraz bohaterowie zostają uwięzieni na wyspie. Muszą stawić czoła szokującemu odkryciu, które ukrywano przed światem od dekad.

Źródło: upflix

