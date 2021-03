Just Beyond - Disney+ szykuje serialową adaptację komiksów R. L. Stine'a

BOOM!

Marc Webb stanie za kamerą dwóch pierwszych odcinków serialowej wersji komiksu Just Beyond od wydawnictwa BOOM! Studios, którego scenarzystą jest R.L. Stine (Gęsia skórka). Twórca znany jest z reżyserowania między innymi filmu 500 dni miłości z udziałem Andrew Garfielda.

Showrunnerem i scenarzystą produkcji został z kolei Seth Grahame-Smith. Produkcja opisywana jest jako połączenie komedii i horroru i doczeka się ośmiu odcinków. Prace na planie ruszyły jakiś czas temu w Atlancie. Fabuła podobnie jak Gęsia skórka, to antologia inspirowana mniejszymi, przerażającymi historiami z udziałem nastolatków, które nawiązują do do niskobudżetowych horrorów. Nie wiemy na razie, kiedy produkcja zawita na Disney+.

BOOM! Studios