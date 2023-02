Justice League: Dark - HBO Max kasuje projekt J.J. Abramsa. Zamawia jego kryminał Duster

Źródło: Lucasfilm

Serial Justice League Dark tworzony przez J.J. Abramsa dla HBO nie powstanie. The Hollywood Reporter donosi, że projekt został skasowany, ale na ten moment nikt tego nie komentuje. Nie jest to też zaskoczenie, bo o serialu było cicho od miesięcy, a teraz nowe władze DCU mają plany dla tych postaci. Jednym z ogłoszonych przez nich projektów jest film Swamp Thing w reżyserii Jamesa Mangolda. Ta postać w komiksach była członkiem grupy Justice League Dark.

Nie jest to też pierwsza sytuacja, gdy HBO Max coś kasuje, by zrobić miejsce dla innej wizji. Tak też zrobiono z serialem Green Lantern, nad którym prace trwały kilka lat i następnie zostały wyrzucone do kosza, bo DCU ma inną wizję dla tych bohaterów w projekcie Lanterns.

Gdy lata temu Abrams podpisał z korporacją umowę na 200 mln dolarów, miał im dostarczyć treści. Do tej pory nie powstał żaden projekt, a kolejne są kasowane. Między innymi oparty na komiksach Constantine oraz uznany za zbyt drogi Demimonde.

Duster - zamówienie serialu

Duster ma być pierwszym projektem z umowy Bad Robot z Warner Bros. Discovery, który powstanie. Przynajmniej na to wygląda po ogłoszeniu decyzji o realizacji sezonu dla HBO Max. Przygotowania trwały dwa lata, bo pierwszy raz ogłoszono ten serial w kwietniu 2020 roku. Główną rolę zagra Josh Holloway, z którym Abrams pracował przy serial Zagubieni.

J.J. Abrams i Latoya Morgan razem mają napisać scenariusz pierwszych dwóch odcinków z ośmiu pierwszego sezonu. Morgan znana jest z pracy przy Shameless - Niepokorni. Za kamerą pierwszych dwóch odcinków stanie Steph Green, który pracował przy takich serialach jak Bates Motel czy Księga Boby Fetta.

Zobacz także:

Historia rozgrywa się w 1972 roku i skupia się na pierwszej czarnoskórej agentce FBI (Rachel Hilson), która pracuje na południu Stanów Zjednoczonych. Gdy FBI chce powstrzymać rosnący syndykat przestępczy, kobieta rekrutuje do pomocy wygadanego kierowcę (Josh Holloway) zajmującego się ucieczką z miejsc przestępstw.

Potencjalna data premiery serialu współtworzonego przez Abramsa nie została wyznaczona.