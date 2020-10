Justice League Viking - co wiemy o nowej wersji Ligi Sprawiedliwości? Pełny skład

DC

W trakcie nowojorskiego Comic Conu odbył się panel poświęcony kolejnemu eventowi w uniwersum DC, Endless Winter. Przypomnijmy, że w jego trakcie zobaczymy drużynę Justice League Viking z X wieku - rozpisana na 2 płaszczyznach czasowych fabuła ma skupić się na walce dawnych i współczesnych herosów z potężnym złoczyńcą znanym jako Frost King. Ta nowa w świecie komiksów postać nawiązuje do mitologii nordyckiej; na 2 lata przed nadejściem Ragnaroku Ziemię ogarnęła niekończąca się zima.

Odpowiedzialni za wydarzenie Andy Lanning i Ron Marz zdradzili w czasie konwentu, co powodowało nimi przy tworzeniu nowej wersji Ligi Sprawiedliwości:

Historie superbohaterskie są cykliczne z samej swojej natury. Jeśli więc możesz zaoferować coś nowego, jeśli możesz zaprezentować odbiorcom coś, czego jeszcze nie widzieli, czujesz, jakbyś dobrze wykonywał swoją pracę. W tym przypadku stworzyliśmy grupę, którą ostatecznie określiliśmy jako Justice League Viking. To po prostu Liga Sprawiedliwości sprzed tysiąca lat, działająca w X wieku.

Artyści kontynuowali:

W jej skład wchodzi Hippolita, matka Wonder Woman. Jest Black Adam, wyjęty z mitologii Shazama. Potwór z Bagien. No i Książę Wikingów, postać z klasycznych komiksów przygodowych DC. Mając te postacie, robisz coś, czym zajmowałeś się na lekcjach angielskiego w podstawówce: porównujesz i tworzysz kontrasty. Jak Justice League Viking poradzi sobie z tym zagrożeniem? I jak robi to Liga Sprawiedliwości w czasach współczesnych, wyraźnie wzmocniona? Pojawia się ten sam wróg, ale dużo potężniejszy, znacznie bardziej niebezpieczny dla całej kuli ziemskiej.

Wiemy, że autorzy chcą skupić się na indywidualnych historiach poświęconych każdemu z członków Justice League Viking. Czytelnicy ze szczególną uwagą będą więc przyglądać się genezie postaci Jona Haraldsona aka Księcia Wikingów - jak do tej pory w komiksach DC tę kwestię traktowano po macoszemu.

Na koniec Lanning i Marz raz jeszcze odnieśli się do kwestii cykliczności w komiksach superbohaterskich:

Liga Sprawiedliwości, rozumiana jako pewna koncepcja, idea, jest czymś, co nieustannie się powtarza. W odległej przeszłości i w przyszłości zawsze pojawiały się i będą się pojawiać jej różne wersje, ponieważ superbohaterowie muszą zjednoczyć się za każdym razem, gdy tylko pojawia się odpowiednio duże zagrożenie.

Oto okładki zeszytów wchodzących w skład wydarzenia:

Justice League: Endless Winter #1 - okładka

Pierwsza odsłona Endless Winter zadebiutuje w USA 1 grudnia.