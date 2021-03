The Upshaws: pierwsze zdjęcia z nadchodzącego serialu komediowego Netflixa

Netflix

W 2019 roku informowaliśmy, że streamingowy gigant Netflix zamówił serial komediowy z udziałem Wandy Sykes i Mike'a Eppsa. Produkcja zatytułowana The Upshaws skoncentruje się na robotniczej rodzinie Afroamerykanów w Indianie, która stara się żyć beztrosko i bez większych planów na przyszłość.

Seria zadebiutuje w środę 12 maja na platformie Netflix; pierwszy sezon składa się z dziesięciu półgodzinnych epizodów. W obsadzie The Upshaws znajdują się także Kim Fields, Page Kennedy, Diamond Lyons, Khali Daniya-Renee Spraggins, Jermelle Simon, Gabrielle Dennis i Journey Christine.

W sieci pojawiły się już pierwsze oficjalne zdjęcia z produkcji. Możecie obejrzeć je poniżej:

The Upshaws

Producentami serialu The Upshaws są Niles Kirchner, Dan Spilo i Page Hurwitz. Wanda Sykes w ostatnim czasie prowadziła program satyryczny zatytułowany Wanda Sykes: Not Normal. Z kolei ostatni serial w karierze Mike'a Eppsa to Uncle Buck z 2016 roku.