Justin Timberlake aresztowany. Jakie problemy ma aktor?

fot. youtube.com/Justin Timberlake

Jak donosi Variety, 43-letni aktor i piosenkarz Justin Timberlake został aresztowany w poniedziałkowy wieczór w Nowym Jorku. Służby potwierdziły ten fakt portalowi Variety.

Czytamy, że we wtorek rano czasu amerykańskiego Justin Timberlake miał zostać postawiony w stan oskarżenia za DWI, czyli jazdę samochodem pod wpływem alkoholu. Rzecznik prasowy policji potwierdził telewizji NBC, że we wtorek rano Timberlake wciąż przebywał w areszcie. W godzinach popołudniowych mają opublikować oświadczenie w tej sprawie. Według wiedzy zagranicznych dziennikarzy jest to pierwsze aresztowanie w życiu Timberlake'a.

Obecnie Justin Timberlake znów skupia się na muzyce. Jest w trakcie światowej trasy koncertowej Forget Tomorrow, która zaczęła się od amerykańskich miast. Nie wiadomo, czy sytuacja do której doszło w Nowym Jorku, wpłynie na przebieg tej trasy.

Służby na razie nie ogłosiły o której godzinie dokładnie opublikują oświadczenie w sprawie Justina Timberlake'a. Gdy to tylko zrobią, news zostanie zaktualizowany.

Ostatnio Timberlake wystąpił w animacji Trolle 3 oraz w filmie Gad. Oba z 2023 roku.