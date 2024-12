Kinowy Władca Pierścieni z Aragornem. Viggo Mortensen może powrócić!

Fot. Materiały prasowe

Po sukcesach trylogii Władca Pierścieni i serii Hobbit oraz nadchodzącym anime Wojna Rohirrimów, franczyza Śródziemia powróci na wielki ekran z filmem The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum. Prace nad projektem trwają już od miesięcy, a za jego realizację odpowiadają m.in. Philippa Boyens, Peter Jackson i Fran Walsh, znani z wcześniejszych ekranizacji dzieł Tolkiena.

W wywiadzie dla portalu The Playlist Philippa Boyens ujawniła kluczowe szczegóły dotyczące fabuły i możliwego powrotu Viggo Mortensena do roli Aragorna.

Viggo Mortensen jako Aragorn?

Boyens potwierdziła, że odbyły się rozmowy z Viggo Mortensenem na temat jego powrotu do roli Aragorna, jednak aktor nie podjął jeszcze decyzji.

- Wszystko zależy od Viggo. Jesteśmy na wczesnym etapie prac. Rozmawiałam z nim, podobnie jak Peter [Jackson] i Andy [Serkis]. Nie wyobrażam sobie nikogo innego w tej roli, ale decyzja należy do niego – powiedziała Boyens.

Andy Serkis, reżyser filmu, wyraził entuzjazm dotyczący współpracy z Mortensenem. Twórcy podkreślają, że w przypadku powrotu aktora, niezbędne będzie zastosowanie cyfrowej charakteryzacji, jednak stanowczo wykluczają użycie sztucznej inteligencji.

- Czy Viggo zagra, czy nie, całkowicie zależy od tego, jak dobry okaże się scenariusz, którego jeszcze nie otrzymał. Aby być wobec niego uczciwymi, musimy zobaczyć, czy stworzymy wystarczająco dobrą rolę, w której dostrzeże możliwość kreacji, jaką chciałby zrealizować. Jeśli się zgodzi, wszystko pozostanie w rękach Viggo i Andy'ego, którzy zdecydują, jak to osiągnąć.

Co, jeśli Viggo Mortensen nie wróci?

Jeśli Mortensen zdecyduje się nie powracać do roli, twórcy chcą, aby aktor zaangażował się w proces przekazania postaci w ręce innego aktora. Boyens zaznaczyła, że decyzja powinna zapaść w ciągu kilku miesięcy, po zapoznaniu się z gotowym scenariuszem.

Władca Pierścieni: The Hunt for Gollum - fabuła i czas akcji

Historia filmu rozgrywa się w okresie Drużyny Pierścienia, tuż przed wyruszeniem Froda z Shire do Rivendell. Film rozpocznie się od misji Gandalfa, który wysyła Aragorna na poszukiwanie Golluma. Obawy czarodzieja wynikają z ryzyka, że Gollum może ujawnić Sauronowi informacje o Pierścieniu.

Philippa Boyens wyjaśniła, że akcja filmu pełni rolę fabularnego pomostu, osadzając wydarzenia pomiędzy 111. urodzinami Bilba Bagginsa a dotarciem Drużyny do kopalni w Morii.

- Historia skupia się na Gollumie/Smeagolu, więc jest pewnego rodzaju genezą. Jednak, gdy wgłębisz się w tę opowieść, podobnie jak we wszystkie dzieła profesora Tolkiena, dostrzeżesz kolejne warstwy fabularne i sposób, w jaki są ze sobą ściśle powiązane. To trudna opowieść, ponieważ los kilku postaci jest już znany, ale jako narrator musisz to wykorzystać na swoją korzyść.

Philippa Boyens, laureatka Oscara za scenariusz do filmu Powrót Króla, podkreśla, że historia Golluma to wielowarstwowa opowieść, zgodna z duchem twórczości Tolkiena. Premiera zaplanowana jest na 2026 rok.

