Ten k-popowy thriller ma być połączeniem Krzyku i Czarnego łabędzia. W głównej roli gwiazda Teen Wolfa

Scott Everett White/MTV

Adeline Rudolph i Arden Cho zagrają główne role w psychologicznym thrillerze Perfect Girl od Badlands, który będzie opowiadał o serii morderstw w pełnym rywalizacji świecie k-popu. Film jest zapowiadany jako połączenie Krzyku i Czarnego łabędzia.

Perfect Girl - fabuła i reżyseria

Fabuła Perfect Girl opowiada o nowej grupie k-popowej, która przygotowuje się do debiutu. Choć dziewczyny z wytwórni trenowały przez lata, w zespole są tylko cztery miejsca, a ostateczna decyzja o tym, komu udało się zakwalifikować, ma zapaść za tydzień. Już i tak ostrą rywalizację podkręca nowa kandydatka, która wzięła się znikąd, a wraz z jej przybyciem zawody przybierały mroczny obrót – ktoś zaczyna polować na dziewczyny i atakować je jedna po drugiej. Kto odpowiada za tę rzeź? A co ważniejsze — kto znajdzie się w finale? Tego dowiecie się w trakcie seansu.

Reżyserią zajmie się Hong Won-ki, którego możecie znać z Goedam i Zombie Hunter. Za ścieżkę dźwiękową odpowiadają Sunshine i Moonshine.

Z czego znane są Adeline Rudolph i Arden Cho?

Obie aktorki mają już doświadczenie w branży rozrywkowej. Adeline Rudolph w swoim portfolio ma takie projekty jak Hellboy: The Crooked Man, Resident Evil: Remedium i Chilling Adventures of Sabrina. W nadchodzącym Mortal Kombat 2 zagra za to Kitanę. Z kolei Arden Cho jest prawdopodobnie najbardziej znana z roli Kiry w serialu młodzieżowym Teen Wolf. Na koncie ma również występy w Chicago Med i Awatarze: Ostatnim władcy wiatru.