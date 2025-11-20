Reklama
Piosenki z hitu Netflixa zakazane w szkole. Powodem zranione uczucia religijne

W ostatnim czasie zrobiło się głośno o szkole z Anglii, w której zakazano uczniom śpiewania piosenek z animowanego hitu K-popowe łowczynie demonów od Netflixa. Jak donosi BBC, włodarze placówki mieli wątpliwości, czy aby teksty piosenek są zgodne z ich chrześcijańskim etosem.
K-popowe łowczynie demonów
K-popowe łowczynie demonów fot. Netflix
Lilliput Church of England Infant School w Poole wysłało wiadomość do rodziców swoich wychowanków. Poinformowało w niej o zakazie śpiewania przez uczniów piosenek z animacji K-popowe łowczynie demonów ze względu na możliwość urażenia uczuć religijnych niektórych członków ich społeczności. Wywołało to jednak sprzeciw wśród części rodziców, według których taki zakaz jest niedorzeczny. Podkreślają oni fakt, że zarówno sam film, jak i takie utwory jak głośne Golden, miały pozytywny wpływ na ich dzieci.

Lilliput Church of England Infant School w Poole wysłało w piątek wiadomość do rodziców, że niektórzy członkowie ich społeczności czują się „bardzo nieswojo” z odniesieniami do demonów. Stwierdzono, że wynika to z faktu, iż „budzą skojarzenia z siłami duchowymi, przeciwnymi Bogu i dobru”. W kolejnej wiadomości Lloyd Allington, tymczasowo pełniący obowiązki dyrektora szkoły, napisał, że dostali informację zwrotną od rodziców, którzy podkreślają pozytywne przesłanie, zawarte w filmowych piosenkach, jednak dodał, że szkoła stara się wspierać tych, dla których ta tematyka jest „trudna” – napisało między innymi BBC. 

Podsumowując, włodarze szkoły dostali informację zwrotną, że wielu rodzicom nie podoba się ten zakaz. Opiekunowie podkreślili pozytywne przesłanie piosenek z filmu K-popowe łowczynie demonów na swoje dzieci. Bohaterki animacji Netflixa walczą przecież ze złem i podkreślają, jak ważna jest współpraca i przyjaźń. Lloyd Allington wciąż jednak sądzi, że taka zasada ma sens, ponieważ część uczniów czuje się nieswojo z samą tematyką demonów, a ich koledzy powinni to rozumieć i uszanować. Całe zdarzenie odbiło się zaś echem w mediach społecznościowych. 

Źródło: Variety

K-popowe łowczynie demonów
Powiązane filmy

7,6

2025
K-popowe łowczynie demonów
Oglądaj TERAZ K-popowe łowczynie demonów Przygodowy

