Kaczor Donald dostał moc Thora. Tak, to nie jest żart

Fot. Marvel

Do świata Marvel Studios dodano szczyptę magii Disneya. Współpraca tych dwóch legendarnych marek rozpoczęła się od zeszytu Uncle Scrooge And The Infinity Dime. Teraz zaś pokazano pierwsze spojrzenie na komiks, w którym Kaczor Donald dostąpi zaszczytu podniesienia młota Thora, by z jego pomocą stoczyć bitwę z najeźdźcami z kosmosu.

Komiks nazywa się Marvel & Disney: What If…? Donald Duck Became Thor. Ma być zainspirowany pierwszym pojawieniem się Thora na łamach Marvel Comics w zeszycie Journey Into Mystery #83 z 1952 roku. Za jego stworzenie odpowiadają Steve Behling i Riccardo Secchi, a także artysta Lorenzo Pastrovicchio.

Jak opisuje Marvel.com:

Czy ta kaczka jest godna młota Thora?! Kiedy Donald postanawia towarzyszyć Hueyowi, Deweyowi i Louiemu podczas wyprawy archeologicznej w poszukiwaniu starożytnych artefaktów Wikingów, nie spodziewa się, że znajdzie coś więcej niż to, na co się pisał! Trafia na Kamienne Kaczki z Saturna, przygotowujące się do inwazji planety. Wszystko ulega zmianie, gdy odkrywa zaczarowaną laskę, która powoduje niesamowitą transformację, obdarzając go mocą Thora! Czy uda mu się nauczyć, jak korzystać ze swoich nowych zdolności na czas, aby uratować Kaczogród, zanim wróci do swojej dawnej formy? Dowiedz się, czytając ten odjazdowy retelling burzliwego originu Thora!

Okładki komiksu Marvel & Disney: What If…? Donald Duck Became Thor znajdziecie poniżej. Dodaliśmy też te do komiksu Uncle Scrooge And The Infinity Dime, gdybyście wcześniej je przegapili.