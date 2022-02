Kafka - powstanie film biograficzny o sławnym pisarzu. Reżyserką będzie Agnieszka Holland

fot. Materiały Prasowe

Film Kafka będzie opowiadał o życiu sławnego pisarza: począwszy od jego narodzin w XIX-wiecznej Pradze aż do śmierci w Berlinie, czyli kilku lat po zakończeniu I wojny światowej. Reżyserią zajmie się Agnieszka Holland, która była wcześniej nominowana do Oscara w kategorii najlepszego filmu nieanglojęzycznego za projekt pod tytułem W ciemności. W zeszłym roku jej Charlatan o czechosłowackim uzdrowicielu Janie Mikolášku znalazł się na liście w tej samej kategorii.

Polska reżyserka wypowiedziała się w sposób następujący:

Kafka był człowiekiem o wielkiej wrażliwości i nie pasował do swoich czasów. Mamy o wiele większe szanse na zrozumienie go dzisiaj, niż jego rówieśnicy sto lat temu. Był duszą trzeciego tysiąclecia i człowiekiem żyjącym mentalnie w dużej mierze poza rzeczywistością swojego ciała. To człowiek przeżywający świat w listach tak intensywnie, jak większość przeżywa dzisiaj swoje życie na portalach społecznościowych. Aby zrozumieć Kafkę, chcemy starannie poskładać fragmenty z przeszłości i jego twórczości. Chcemy stworzyć mozaikę wykraczającą nie tylko poza jego życie ku teraźniejszości, ale także całościowy obraz dramatycznego świata wyobraźni pisarza.

Produkcją zajmą się Šárka Cimbalová, Sam Taylor i Mike Downey. Za scenariusz odpowiada Marek Epstein. Prace nad filmem rozpoczną się wiosną 2023 roku.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.