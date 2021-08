Kang Zdobywca i Kapitan Ameryka. To, co czuje do herosa, zasługuje na duży ekran.

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Fot. screenrant.com/Marvel

Kang Zdobywca jest podróżującym w czasie antagonistą, który dostał swoją nową serię komiksową. Będzie w niej uczyć swoją młodszą wersję, jak walczyć i przetrwać. Pokaże jej swoje przyszłe porażki i zwycięstwa, by mogła z nich wyciągnąć wnioski i stać się w przyszłości o wiele potężniejsza od swojego nauczyciela. Naukę przerywa im pobliskie plemię, w którym poznają kobietę. Młody Nathaniel zakochuje się w niej i zaczynają go ogarniać heroiczne pragnienia. Chce wykorzystać swoje zdolności, by uratować plemię od zagłady spowodowanej przez meteoryt.

W Kang Zdobywca #1 starsza wersja antagonisty odrzuca jednak marzenia o miłości i bohaterstwie swojego młodszego ja. Zaczyna wymieniać mu największych herosów z różnych czasów, których wspaniałe ideały są według niego wadami, ponieważ powstrzymują ich przed prawdziwym zwycięstwem. Wśród nich najważniejszy jest Steve Rogers. Nie tylko udowadnia to, jaki podziw i szacunek względem Kapitana Ameryki ma złoczyńca, ale też jak jego sława utrzymała się przez wiele lat. Co jest zgodne ze starszymi komiksami, na przykład tymi Kurta Busieka, w których Kang Zdobywca czuł zaszczyt na myśl stawienia mu czoła, ponieważ uważał go za godnego oponenta.

Kang Zdobywca #1

Jedna z wersji Nathaniela rzeczywiście w przeszłości stała się też herosem. Był to Iron Lad. Jednak nie stanie się tak raczej w tym zeszycie. Kang postanawia wymordować plemię, do którego zbliżyła się jego młodsza wersja. Miałoby to wyeliminować jego potencjalną słabość i zdusić heroizm w zarodku. Jednak doprowadza do tego, że Nathaniel z przeszłości postanawia go zdradzić. Kradnie jego kombinezon, sprzęt i skacze do przodu w czasie, zostawiając swojego nauczyciela na pastwę meteorytu.

Wątek podziwu Kanga do Kapitana Ameryki mógłby znaleźć się w MCU, w którym superbohater przeszedł już na emeryturę. Mogłoby to pokazać, że jego spuścizna wciąż wpływa na złoczyńców nawet z dalekiej przyszłości. Biorąc pod uwagę, gdzie Kang Zdobywca już był i ile widział, jego uczucia względem herosa są wyjątkowe. Mogłoby być epickim widowiskiem zobaczenie, jak zostają przeniesione z komiksu na duży ekran.