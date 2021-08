Marvel - Kang Zdobywca wściekły. Wodny Kapitan Ameryka i jego ekipa

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel zawsze ma w zanadrzu jakieś nowe, potężne zagrożenie. Eddie Brock już nie raz musiał się o tym przekonać na własnej skórze. Ma na swoim koncie bycie zarówno superbohaterem, jak i złoczyńcą. Sporą część kariery spędził na walce ze Spider-Manem, a ostatnio najbardziej popularny gospodarz Venoma musiał zmierzyć się z niesamowitą mocą starożytnego Boga Symbiontów, czyli Knulla, którego pokonał i przejął jego tron. Eddie Brock dowodzi teraz armią symbiontów i ponownie oddał się ratowaniu świata. Zła wiadomość - jest teraz na radarze Kanga Zdobywcy.

Jak wiemy, z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność, więc Eddie z nową pozycją zyskuje także niezwykłe umiejętności, które przesuwają granicę tego, do czego jest zdolny. Wśród nich są podróże czasie, przez co przykuwa uwagę Kanga Zdobywcy. W Venom #16 Eddie odkrywa, że nie tylko może przemieścić się do lokalizacji każdego symbionta pod swoją władzą, ale jest szansa na to, że jest w stanie przenieść się do przeszłości i wprowadzić w niej zmiany. Knull nigdy nie wykorzystywał swoich mocy w ten sposób, jednak Eddie prawdopodobnie znajdzie dla nich odpowiednie przeznaczenie.

Chociaż nie jest jasne, co dokładnie sprowadzi tę dwójkę na pole bitwy, to prawdopodobnie Kang Zdobywca albo widzi w nim zagrożenie, albo sam chce wykorzystać jego umiejętności.

Free Comic Book Day: Spider-Man/Venom #1

Tymczasem w The Tower At The Center Of Everything z Free Comic Book Day: Avengers/Hulk #1 zostaje nam przedstawiona nowa drużyna Avengers z multiverse, którzy pochodzą z uniwersum, w którym Atlantyda zawarła pokój ze światem na powierzchni. W tej teraźniejszości świat jest chroniony dzięki atlantydzkim Avengersom, na których czele stoi ich wersja Kapitana Ameryki. Są też wodne odpowiedniki Iron Mana, She-Hulk czy Thora.

Pod koniec czasu, Avengersi zostali przemieni w Deathloki, by zostać ostateczną linią obrony przed zagrożeniami czyhającymi na multiverse. Jeden z nich zostaje przydzielony do kryzysu na Ziemi-10222 - niemal idyllicznym świecie, w którym życie uległo diametralnej zmianie, gdy Atlantyda nie zatonęła pod powierzchnią oceanu, a jej mieszkańcy zaczęli współpracować z ludzkością. Gdy przybywa na miejsce, widzi pozbawione życia pustkowie i ruiny. Okazuje się, że odpowiada za to nieznany Temporal Cataclysm. W rezultacie oś czasu zostanie diametralnie zmieniona, a nasi nowi Avengers i Atlantyda - wymazani.

Free Comic Book Day: Avengers/Hulk

Oznacza to, że ponieśli naglą i nieoczekiwaną porażkę, a nawet że technicznie rzecz biorąc - nigdy nawet nie istnieli. Szkoda, ponieważ zapowiadali się naprawdę ciekawie.