Kangurek Kao - powstaje nowa część kultowej serii! Druga odsłona dostępna za darmo

Tate Multimedia

Polskie studio Tate Multimedia poinformowało, że powstaje nowa odsłona serii Kangurek Kao. Nie ujawniono żadnych szczegółów poza tym, że tytułowy bohater "przeżyje zupełnie nową przygodę", w której trakcie spotkamy nieznanych wcześniej przeciwników, a całość zapewni też nową i pełną detali oprawę graficzną. Dalsze informacje mamy poznać "już niebawem".

Ogłoszeniu towarzyszy ciekawa promocja, dzięki której gracze mogą zdobyć za darmo grę Kangurek Kao: Runda 2 na Steam. Wystarczy jedynie przypisać ten tytuł do swojej biblioteki w dniach od 9 do 14 czerwca, by został on w niej już na stałe.

Kangurek Kao to seria trójwymiarowych platformówek, której pierwsza odsłona zadebiutowała w roku 2000. Od tego czasu gra doczekała się kilku kontynuacji, a cały cykl sprzedał się w nakładzie przekraczającym 700 tysięcy egzemplarzy.