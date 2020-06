Premier League wykorzysta dźwięki z gry FIFA 20 w trakcie meczów

EA

Koronawirus doprowadził nie tylko do przestoju w popkulturze, ale wpłynął też na sport. Teraz jednak, gdy coraz więcej krajów w mniejszym lub większym stopniu opanowało rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19, sportowe rozgrywki zostają wznawiane.

Nie inaczej jest w Wielkiej Brytanii, gdzie już 17 czerwca zawodnicy Premier League wrócą na boiska. Mecze będą jednak rozgrywane bez udziału widowni, ale znaleziono sposób na poradzenie sobie z tą niedogodnością. Brytyjska stacja Sky Sports poinformowała bowiem, że transmisje zostaną wzbogacone o… dźwięki kibiców z gry FIFA 20 po to, by zapewnić oglądającym możliwie jak najbardziej naturalne i rzeczywiste doznania.

Podczas wstrzymania sportu na ponad dwa miesiące poświęciliśmy wiele czasu na to, by zastanowić się nad nowymi sposobami transmisji na zjednoczenie fanów, nawet wtedy, gdy nie mogą zebrać się i razem obejrzeć meczu. Chcemy by widzowie Sky Sports nadal czuli to wszystko i mieli jak najlepsze doświadczenia z oglądania – nawet jeśli sami nie mogą być na stadionach lub oglądać meczów z rodziną i przyjaciółmi – mówi Rob Webster ze Sky Sports w rozmowie z serwisem The Verge.

Co ciekawe, podobne rozwiązania brane są pod uwagę także w przypadku innych rozgrywek. Serwis The Atheltic informuje, że NBA rozważa dodanie dźwięków z gry NBA 2K20 w trakcie zmagań na koszykarskich boiskach.

2-3 preseason games. 1,600 maximum capacity in Orlando. No plan for anti-drug blood testing. Potential crowd noise via NBA 2K sounds. Details at @TheAthleticNBA on the NBPA’s call with its Board and Player Reps: https://t.co/OiSdQosgvU — Shams Charania (@ShamsCharania) June 5, 2020