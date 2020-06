DiRT 5 z rozbudowanym trybem kariery. Troy Baker i Nolan North w obsadzie

Codemasters

Współczesne wyścigi coraz częściej oferują rozbudowane opcje rozgrywek dla jednego gracza. Nie inaczej będzie w przypadku DiRT 5, który doczeka się trybu kariery, a nawet...fabuły. W obsadzie gry nie zabraknie też gwiazd - głosów postaciom, które spotkamy na swojej drodze, udzielą prawdziwi weterani branży: Troy Baker oraz Nolan North.

Sam tryb kariery ma być podzielony na pięć rozdziałów. W każdym z nich znajdziemy różne ścieżki, którymi będziemy mogli podążać, co zaś przełoży się na dostępne wydarzenia. Nie zabraknie tu jednak możliwości wzięcia udziału we wszystkich dostępnych wyścigach, jeśli tylko będziemy mieć na to ochotę. Łącznie w DiRT 5 ma znaleźć się 130 różnych eventów, które podzielone zostaną na 9 rodzajów. Co ciekawe, wszystkie będzie można rozegrać w trybie split-screen dla maksymalnie czterech graczy.

Za postępy w grze będzie odbywać się pieczątki (Stamps). Te następnie będą wykorzystywane do odblokowywania głównego wydarzenia, czyli swoistego zamknięcia każdego rozdziału, które ma stanowić dla graczy szczególne wyzwanie.

Nie zabraknie tu także sponsorów. W trakcie zabawy będziemy zabiegać o podpisanie kontraktów z 20 markami, wśród których znajdą się m.in. firmy Monster Energy, Michelin czy Codemasters. Zdobycie sponsora wymagać będzie wykonania pewnych zadań, ale w zamian za to otrzymamy specjalne nagrody.

DiRT 5 ma zadebiutować w październiku na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Seriex X. Na początku 2021 roku gra trafi też na Google Stadia.