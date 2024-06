Ruszyły dokrętki do Kapitan Ameryka 4. Kogo gra Giancarlo Esposito?

fot. materiały prasowe

Jak donosi The Hollywood Reporter, dokrętki do filmu Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat ruszyły w Atlancie. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami kręcone są nowe sceny, które mają dopracować film. Ta produkcja specjalnie w tym celu została opóźniona o prawie rok. Mają one potrwać 22 dni.

THR twierdzi, że to jedyny zaplanowany termin, dementując plotki o tym, że ma być ich kilka i trzeba dużo scen nakręcić. Ich źródła twierdzą też, że nie będą one jakoś szczególnie drogie - tak jak było w przypadku Marvels - a nawet ta osoba podkreśla, że koszt będzie o wiele mniejszy niż krytykowanego widowiska. Dokrętki zwiększyły budżet klapy Marvel Studios o kilkadziesiąt milionów dolarów.

Między innymi mają zostać również dodane sceny akcji, a reżyser filmu Julius Onah pozostaje na swoim stanowisku. Nie są więc to tak rozbudowane dokrętki, jak choćby przy widowisku Doktor Strange w multiwersum obłędu, które trwały aż 6 tygodni. Przypomnijmy, że prace na planie Kapitana Ameryki 4 zakończyły się wiosną 2023 roku, więc twórcy i szefostwo Marvela mieli dużo czasu, by przenalizować co trzeba poprawić. Wówczas też odbyły się tajne pokazy testowe, które dały im dodatkowe potrzebne informacje.

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat

Kapitan Ameryka 4 - Giancarlo Esposito w dokrętkach

Potwierdzają, że Giancarlo Esposito zagra swoją postać po raz pierwszy właśnie w tych dokrętkach. Nie ma być to jedyny projekt, w którym go zobaczymy, bo sam aktor zapowiadał, że najpierw zagra rolę epizodyczną, a potem większą w serialu. Nie poznali dokładnej tożsamości jego postaci, ale ich informatorzy twierdzą, że będzie to ktoś raczej zły i nikczemny, ale nie pada słowo czarny charakter.

Według informatorów Atlanta Filming, którzy widzieli Esposito, jego postać jest uzbrojona po zęby: ma trzy pistolety oraz siekierkę, a jego wygląd przypomina trochę Blade'a w czymś w rodzaju płaszczu. Poniżej można zobaczyć, jak wygląda na planie dubler aktora. W spekulacjach mówi się o... Jacobie Furym, który w komiksach był młodszym bratem Nicka Fury'ego (Samuel L. Jackson).

Kapitan Ameryka 4 - premiera w 2025 roku.