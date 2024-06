Problem trzech ciał będzie mieć TRZY sezony! Netflix potwierdza wznowienie

fot. Netflix

Jak zapowiadali twórcy Problemu trzech ciał, tak się stało. Niedawno David Benioff, D.B. Weiss oraz Alexander Woo zapewniali, że dostali wystarczająco dużo czasu od Netfliksa, aby móc opowiedzieć całą historię i dać jej epickie zakończenie. Teraz wiadomo, że tą "ilością czasu" były dwa kolejne sezony. Netflix oficjalnie potwierdził wznowienie.

Problem trzech ciał powróci z 2. i 3. sezonem

Liczba sezonów odpowiada książkom z trylogii Cixina Liu, na której serial się opiera. Twórcy stwierdzili, że format pozwoli im przedstawić historię zgodnie z pierwotnymi zamierzeniami.

- W sezonie 1 zmieściliśmy mnóstwo rzeczy, które uwielbialiśmy w powieściach. Jednak zdecydowana większość powodów, dla których chcieliśmy nakręcić ten serial, ma miejsce w 2. sezonie. Zawsze chcieliśmy dotrzeć do ostatniej strony trzeciej książki i naprawdę ekscytujące jest dla nas to, że nam się to uda.

Problem trzech ciał

Problem trzech ciał - fabuła, gdzie oglądać?

Fatalna decyzja młodej kobiety podjęta w Chinach w latach 60. XX wieku odbija się w przestrzeni i czasie na grupie genialnych współczesnych naukowców. Gdy prawa natury wymykają się spod kontroli, piątka byłych współpracowników spotyka się ponownie, aby stawić czoła największemu zagrożeniu w historii ludzkości.

Serial dostępny na platformie Netflix.