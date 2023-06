Kapitan Ameryka 4 - Harrison Ford jako Red Hulk? Fani dostrzegli potwierdzenie

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

źródło: marvel

Fani MCU mają to do siebie, że uwielbiają rozkładać wszystko na czynniki pierwsze. Gdy opublikowano pierwsze zdjęcie z planu filmu Kapitan Ameryka 4, od razu pojawiły się teorie. Wygląda na to, że fani dostrzegli na nim potencjalne potwierdzenie, że generał Ross grany przez Harrisona Forda zmieni się w Red Hulka.

Harrison Ford jako Red Hulk

Plotki sugerowały, że Ross grany przez Harrisona Forda (zastąpił on nie żyjącego Williama Hurta) zmieni się w Red Hulka tak jak w komiksach. Jak donosi comicbook.com, gdy przyjrzymy się prawemu kolanu Forda, jego czarne spodnie są podarte. Wiemy, że jak człowiek zmienia się w Hulka, siłą rzeczy rozdziera swoje ubrania. Na podstawie tej obserwacji wysuwają wniosek, że jest to potwierdzenie obecności Red Hulka.

Kapitan Ameryka 4 będzie wyświetlany pod tytułem Captain American: Brave New World. Został on zmieniony z Captain America: New World Order z uwagi na kontrowersyjne "new world order" związane z politycznymi wypowiedziami Chin oraz Rosji. Na razie nie wiadomo, czy Disney przetłumaczy ten tytuł na język polski.

Kapitan Ameryka 4 - premiera w maju 2024 roku.