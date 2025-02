Kapitan Ameryka kontra gwiazda serialu Wikingowie: Walhalla. Nowy klip z filmu

fot. materiały prasowe

Reklama

Nowy klip z filmu Kapitan Ameryka: Nowy świat prezentuje scenę akcji. Widzimy nowego Falcona mierzącego się z trzema przeciwnikami oraz Kapitana Amerykę, czyli Sama Wilsona, walczącego z ich dowódcą – Copperheadem. W jego rolę wciela się dobrze znany fanom seriali Jóhannes Haukur Jóhannesson, który wystąpił w takich produkcjach jak Sukcesja, Wikingowie: Walhalla, Gra o tron, Upadek królestwa oraz Those About to Die.

Thanos w Avengers: Doomsday!? Marvel idzie za ciosem - Wasz idol też wraca!

Kapitan Ameryka 4 – klip

ROZWIŃ ▼

Pojawiło się także nowe zdjęcie przedstawiające Tiamuta z Eternals. Jego szczątki odgrywają kluczową rolę fabularną, a ich obecność ma ogromne konsekwencje dla świata.

fot. materiały prasowe

Kapitan Ameryka 4 – opis fabuły

Po spotkaniu z nowo zaprzysiężonym prezydentem Stanów Zjednoczonych, Thaddeusem Rossem (Harrison Ford), Sam wpada w środek międzynarodowego kryzysu. Musi odkryć prawdę stojącą za globalnym spiskiem, zanim świat pogrąży się w chaosie.

Premiera filmu Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat 14 lutego w kinach.