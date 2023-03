Kapitan Ameryka 4 - środki ostrożności Marvela szokują. Co musi zrobić Anthony Mackie, by przeczytać scenariusz?

Fot. Materiały prasowe

Marvel robi wszystko, by chronić widzów przed wyciekami i spojlerami. Anthony Mackie, gwiazda Kapitana Ameryki 4, w programie The Kelly Clarkson Show zdradził prowadzącej, jakie środki ostrożności zastosowano przy filmie. Są co najmniej zaskakujące - aktor musi przejść przez dość skomplikowany proces, by w ogóle przeczytać scenariusz. Przekonajcie się, o co chodzi.

Na początku rozmowy Anthony Mackie powiedział Kelly Clarkson, że dopiero co dostał scenariusz do Kapitana Ameryki 4, a właściwie e-maila z hasłem, które pozwala wejść na odpowiednią stronę internetową. Następnie wyjaśnił, na czym dokładnie polega wieloetapowy i skomplikowany proces czytania scenariusza.

Kapitan Ameryka 4 - środki ostrożności Marvela szokują

Anthony Mackie wytłumaczył:

Dosłownie dostajemy hasło do strony, która podaje nam lokację, gdzie możemy spotkać się z osobą, z którą możemy usiąść przed komputerem, podpisać i przeczytać nasz scenariusz.

Kelly Clarkson zauważyła, że im nie ufają, na co aktor odpowiedział, że nie ufają nikomu, a następnie dodał:

W dodatku to zawsze jakiś 21-letni stażysta, który się nienawidzi. No wiesz, siedzi z tobą, je Cheetosy i każe czytać szybciej. Rozumiesz? Ty na to: "Jestem dyslektykiem”, a on: "Nie obchodzi mnie to".

Bohaterowie Marvela, którzy mogą pojawić się w Avengers 6

Nie tylko Deadpool i Wolverine!