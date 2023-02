Kapitan Ameryka 4 - MCU przedstawi nowego prezydenta USA. Znamy tę postać

Marvel

Okazuje się, że generał Thaddeus "Thunderbolt" Ross będzie mieć nową funkcję w MCU. W filmie Kapitan Ameryka 4 dowiemy się, że został on prezydentem Stanów Zjednoczonych. Ujawnił to sam szef MCU, Kevin Feige. W tę rolę wciela się Harrison Ford, który zastąpił zmarłego Williama Hurta. Co ciekawe, to nie pierwszy raz Harrison Ford zagra prezydenta, bo wcielał się w tę rolę w 1997 roku w hicie Air Force One.

Kapitan Ameryka 4 - komentarz

Stan zagrożenia - Jest duża rola Thaddeusa Rossa. Jest on prezydentem Stanów Zjednoczonych w naszym filmie. Mając Harrisona od razu myślisz o filmie Air Force One, albo o jego konfrontacji z prezydentem w. Jest dobra dynamika pomiędzy prezydentem Rossem a Samem Wilsonem. Mają wspólną przeszłość, ale tutaj ta dynamika pomiędzy nimi jest niesamowita.

Anthony Mackie w osobnym wywiadzie zdradził, że prace na planie superprodukcji rozpoczną się już w marcu 2023 roku. A tak odpowiedział na pytanie, jak różni się jego Kapitan Ameryka od poprzednika.

- Myślę, że mój Cap nie jest superbohaterem. Nie ma on w sobie serum superżołnierza. Jego supermocą jest jego człowieczeństwo. Dlatego uważam, że gdy wchodzi on do gry, musi mieć inne zrozumienie tego, co oznacza bycie dobrym lub złym. Musi wiedzieć, jakie ludzie podejmują decyzje, by przekraczać granicę. Widzę więc go jako ludzkiego Capa.

Kapitan Ameryka 4 - premiera została ustalona na 3 maja 2024 roku.